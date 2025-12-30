FS Logistix prima in Europa a certificare la carbon footprint per il trasporto merci

FS Logistix, la società del gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane specializzata in trasporto merci e logistica integrata, è
la prima in Europa ad aver ottenuto la certificazione ISO 14067
per la carbon footprint di servizio su tutta la filiera logistica.
La certificazione, ottenuta dall'ente SGS ICS Italia, rappresenta
uno strumento innovativo e affidabile per la misurazione continua
delle emissioni, pienamente integrabile nelle decisioni operative e
strategiche dei clienti, in particolare di quelli soggetti a
obblighi di rendicontazione ESG. L'analisi, condotta in
collaborazione con Renovit e in conformità agli standard
internazionali ISO 14067, PCR 2023:06 “Transport
services” e ISO 14083, ha riguardato l'intera catena del
valore dei trasporti: dalle manovre dei treni, dal trasporto su
gomma e via mare fino alla movimentazione delle merci negli hub
logistici.
Evidenziando che i risultati confermano il trasporto ferroviario
come la modalità a minore impatto emissivo, in linea con le
principali evidenze scientifiche, Sabrina De Filippis,
amministratore delegato di FS Logistix, ha sottolineato che «essere
i primi in Europa a certificare la carbon footprint su tutta la
filiera logistica non è solo un riconoscimento tecnico, ma un
segnale forte della nostra visione strategica. Vogliamo offrire ai
nostri clienti - ha aggiunto - strumenti oggettivi, affidabili e
certificati per valutare le emissioni in modo preciso e
responsabile. Questo ci permette di supportare la transizione verso
una logistica a basse emissioni, promuovendo scelte sostenibili e
creando valore condiviso lungo l'intera supply chain».