Lukoil sigla un accordo con la statunitense Carlyle per cederle gli asset internazionali del gruppo russo

La compagnia petrolifera russa Lukoil ha annunciato oggi di aver
siglato un accordo con la società statunitense di
investimenti Carlyle in base al quale verrà ceduto
all'azienda americana l'intero capitale della Lukoil International
GmbH (LIG), la società che possiede gli asset internazionali
del gruppo russo. Dalla transazione saranno esclusi gli asset in
Kazakistan. Lukoil è presente in Italia attraverso la Lukoil
Italia che è entrata nel mercato italiano nel 2009 con
l'acquisizione della raffineria di Priolo della Industria Siciliana
Asfalti e Bitumi (ISAB), ceduta nel 2023 alla cipriota Goi Energy, e
in cui attualmente gestisce una rete di stazioni di servizio e di
distribuzione e vendita di carburanti e altri prodotti
petrolchimici.
Lo scorso anno la Lukoil è stata inclusa dallo
statunitense Office of Foreign Assets Control (OFAC) tra le aziende
sanzionate per attività estere russe dannose, ma l'ha
autorizzata sino al prossimo 28 febbraio a condurre trattative e
sottoscrivere contratti per la vendita della Lukoil International
GmbH o di altre filiali di cui detiene la maggioranza del capitale.
Tuttavia questa autorizzazione per la vendita o trasferimento di
entità o attività della LIG è condizionata al
rilascio di un'ulteriore autorizzazione da parte dell'OFAC.