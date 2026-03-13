NYK diventerà unica proprietaria della norvegese Saga Welco

Il gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK),
attraverso la società integralmente controllata NYK Holding
(Europe), ha siglato un accordo per acquisire la quota non ancora in
suo possesso del capitale della Saga Welco, compagnia di navigazione
che opera una flotta di 48 navi open-hatch impiegate per il
trasporto di prodotti forestali, componenti di turbine eoliche,
blocchi di alluminio, prodotti siderurgici semilavorati e project
cargo principalmente dalla costa orientale del Sud America.
Attualmente la Saga Welco è una joint venture 50:50 tra la
norvegese Westfal- Larsen e la stessa NYK Holding (Europe). Secondo
le previsioni, la transazione sarà attuata entro la fine di
quest'anno.