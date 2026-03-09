Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Brema è aumentato del +5,4%
Nel solo quarto trimestre la crescita è stata del +5,4%, con un +11,8% dei carichi in container
Brema
9 marzo 2026
Nel 2025 la crescita del traffico delle merci nel porto di
Brema/Bremerhaven è stata costante e anche nell'ultimo
trimestre ha segnato un marcato aumento del +5,4% sullo stesso
periodo dell'anno precedente essendo state movimentate 16,06 milioni
di tonnellate, di cui 8,08 milioni di tonnellate allo sbarco (+2,7%)
e 7,98 milioni di tonnellate all'imbarco (+8,2%).
Nel quarto trimestre del 2025 il rialzo complessivo dei volumi
di carichi, inoltre, è stato trainato da un'accentuazione
della crescita del traffico containerizzato che è ammontato a
12,93 milioni di tonnellate (+11,8%) ed è stato realizzato
con una movimentazione di contenitori pari a 1.243.061 teu (+11,0%).
Le altre merci varie sono rimaste stabili avendo totalizzato 1,59
milioni di tonnellate (+0,3%), di cui 784mila tonnellate di rotabili
(+12,8%), 284mila tonnellate di prodotti siderurgici (-15,0%),
112mila tonnellate di prodotti forestali (0%) e 408mila tonnellate
di altre merci varie (-7,7%). La movimentazione di auto nuove è
stata di 331mila veicoli (+9,5%). In forte calo le rinfuse, con
quelle liquide che sono risultate pari a 238mila tonnellate (-54,8%)
e quelle solide a 1,30 milioni di tonnellate (-17,2%), incluse
736mila tonnellate di minerali (-14,9%), 91mila tonnellate di
prodotti alimentari (+1,1%), 23mila tonnellate di carbone e coke
(-8,0%) e 693mila tonnellate di altre rinfuse secche (-38,2%).
Nell'intero 2025 il porto tedesco ha movimentato 65,28 milioni
di tonnellate di merci, con un aumento del +5,4% sull'anno
precedente, di cui 33,82 milioni di tonnellate allo sbarco (+6,1%) e
31,45 milioni di tonnellate all'imbarco (+4,6%). Nel settore dei
container il traffico totale è stato di 51,20 milioni di
tonnellate (+8,5%) con una movimentazione di contenitori pari a
4.901.695 teu (+10,3%). Le altre merci varie si sono attestate a
7,02 milioni di tonnellate (+6,9%), di cui 2,92 milioni di
tonnellate di rotabili (+6,4%), 1,64 milioni di tonnellate di
prodotti siderurgici (-4,6%), 418mila tonnellate di prodotti
forestali (-19,1%) e 2,04 milioni di tonnellate di altri carichi
(+29,1%). Il traffico di auto è stato di 1,25 milioni di
mezzi (-0,1%). Nel comparto delle rinfuse liquide il traffico è
stato di 1,13 milioni di tonnellate (-29,8%) e in quello delle
rinfuse solide di 5,92 milioni di tonnellate (-9,5%), tra cui 3,12
milioni di tonnellate di minerali (-12,1%), 501mila tonnellate di
prodotti alimentari (+24,6%), 77mila tonnellate di carbone e coke
(-8,3%) e 3,36 milioni di tonnellate di altre merci (-18,5%).
