I terminal crociere di Global Ports Holding registrano traffici record

Nel periodo ottobre-dicembre del 2025 i terminal crociere della
società Global Ports Holding (GPH) del gruppo turco Global
Investment Holdings (GIH) hanno registrato un traffico record di
4,82 milioni di passeggeri, con un incremento del +3,3% sullo stesso
trimestre del 2024. In flessione sono risultati solamente i volumi
di traffico nei terminal del Mediterraneo occidentale e
dell'Atlantico che hanno totalizzato 1,38 milioni di passeggeri
(-15,8%). In crescita, invece, i crocieristi nei terminal nelle
Americhe (2,72 milioni di pax, +14,8%), nel Mediterraneo centrale
(434mila pax, +8,8%) e nel Mediterraneo orientale (276mila pax,
+6,4%).
Nell'intero 2025 il traffico complessivo è stato pari al
nuovo record storico di 18,1 milioni di passeggeri (+8,5% sull'anno
precedente), con un calo del -10,2% dei passeggeri nei terminal del
Mediterraneo occidentale e Atlantico (4,5 milioni di pax) e nuovi
picchi storici nei terminal nelle Americhe (9,3 milioni di pax,
+16,2%), nel Mediterraneo centrale (2,4 milioni di pax, +18,2%) e
nel Mediterraneo orientale (1,7 milioni di pax, +15,6%) a cui si
aggiungono 73mila passeggeri in terminal di altre regioni (+53,1%).
Il gruppo turco ha reso noto che nell'intero 2025 i ricavi
generati dai terminal portuali hanno segnato un aumento del +10%
salendo a 12,2 miliardi di lire turche (239 milioni di euro).
L'EBITDA è stato di 7,9 miliardi di lire turche (+13%).