Aggiornato l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi

Oggi la Commissione Europea ha adottato il quindicesimo
aggiornamento dell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio
delle navi che ora include 41 strutture, di 30 in Europa, tra cui
per la prima volta un cantiere navale tedesco, quello di Emden,
dieci in Turchia e una negli Stati Uniti. Tre cantieri sono stati
rimossi dall'elenco, tra cui un cantiere finlandese che ha scelto di
non rinnovare la propria autorizzazione e uno nell'Irlanda del Nord
che non ha fornito le informazioni necessarie per il rinnovo.
Inoltre, la Commissione ha riscontrato che un cantiere navale in
Turchia non era conforme al regolamento UE sul riciclaggio delle
navi, in particolare per quanto riguarda la protezione del litorale.
Dal 31 dicembre 2018 il regolamento UE sul riciclaggio delle
navi impone a tutte le grandi navi marittime battenti bandiera di
uno Stato membro dell'UE di utilizzare impianti approvati
dall'elenco europeo, che viene aggiornato regolarmente per includere
impianti conformi o rimuovere quelli che non soddisfano più
gli standard.