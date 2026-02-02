Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Tanger Med ha raggiunto la quota record di 11,1 milioni di teu (+8,4%)

Nel 2025 il traffico delle merci nel porto marocchino di Tanger
Med ha raggiunto il nuovo record di 161 milioni di tonnellate di
merci, con un incremento del +13,3% sull'anno precedente trainato
dalla crescita del +13,5% delle merci varie attestatesi alla quota
record di circa 152 milioni di tonnellate, con un traffico
containerizzato che ha registrato il nuovo picco storico di
11.106.164 teu (+8,4%). Un nuovo massimo assoluto è stato
segnato anche dai rotabili con 535.203 Tir movimentati (+3,6%). Le
rinfuse solide, con 522mila tonnellate, hanno accusato un calo del
-10,7%, mentre le rinfuse liquide, con oltre 8,6 milioni di
tonnellate, hanno mostrato un rialzo del +13,1%. Il traffico di auto
nuove è stato di 527mila veicoli (-12,3%), di cui 327mila
esportati dagli stabilimenti della Renault a Melloussa e -Somaca
(Casablanca), 127mila esportati dallo stabilimento della Stellantis
a Kenitra e 40mila autoveicoli trasportati.
Lo scorso anno il traffico dei traghetti nello scalo marocchino
è stato di più di 3,2 milioni di passeggeri (+5,7%) e
895mila auto (+5,0%).