Federlogistica denuncia l'impossibilità per il project cargo di viaggiare sulle autostrade del Nord Ovest

Federlogistica ha denunciato lo stato di emergenza in cui si
trova il settore del project cargo che per i trasporti si avvale del
sistema autostradale del Nord Ovest italiano, in particolare delle
autostrade A7 e A26, su cui, a causa della congestione di traffico,
non possono più transitare i trasporti eccezionali. «Siamo
di fronte - ha spiegato il presidente di Federlogistica, Davide
Falteri - a una vera e propria criticità sistemica. Con
l'autostrada A26 che teoricamente è rimasta l'unica
alternativa praticabile per raggiungere i punti di imbarco nei
porti, il congestionamento e talora il blocco totale dei mezzi si
traduce in costi e tempi di percorrenza ormai non più
sostenibili».
In una nota ufficiale Federlogistica ha segnalato come
l'introduzione dei limiti di sagoma (larghezza 2,55 metri e altezza
4,00 metri) sull'autostrada A7, unita alla concentrazione obbligata
dei flussi sull'A26, già interessata da cantieri, chiusure e
sistemi di regolazione dei transiti, stia determinando una
situazione di grave congestione. Di qui la richiesta di attivazione
urgente di un tavolo tecnico-operativo con MIT, Regione Liguria,
AdSP e concessionari autostradali e della valutazione di deroghe
temporanee e controllate per i mezzi per i trasporti eccezionali e
special cargo, anche su base oraria. Federlogistica ha sollecitato
anche l'individuazione di soluzioni di gestione dedicata dei flussi
portuali, atte a garantire condizioni operative alla cui
funzionalità la federazione ha dichiarato la piena
disponibilità a collaborare.