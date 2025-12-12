Hapag-Lloyd ordina a CIMC Raffles la costruzione di otto portacontenitori da 4.500 teu

Hapag-Lloyd ha sottoscritto un ordine nei confronti del cantiere
navale cinese CIMC Raffles per la costruzione di otto navi
portacontenitori della capacità di 4.500 teu che saranno
prese in consegna nel 2028 e nel 2029. La compagnia tedesca ha reso
noto oggi che l'investimento ammonta a più di 500 milioni di
dollari. Le navi potranno essere alimentate con metanolo.
Inoltre, la compagnia ha comunicato la decisione di noleggiare a
lungo termine 14 portacontainer, di cui quattro della capacità
di 1.800 teu, sei da 3.500 teu e quattro da 4.500 teu, che saranno
consegnate tra il 2027 e il 2029. Complessivamente gli investimenti
di Hapag-Lloyd in nuove navi di capacità inferiore a 5.000
teu riguarderanno 22 unità.