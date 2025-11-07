MSC include scali a Bremerhaven, Limassol e Beirut nel servizio Levante Express

Con la partenza di oggi della portacontainer MSC Giulia
dal porto di Londra (London Gateway), la compagnia MSC ha incluso
scali ai porti di Bremerhaven, Limassol e Beirut nell'ambito del
servizio di linea Levante Express che collega il Nord Europa con il
Mediterraneo. La nuova rotazione del servizio settimanale tocca gli
scali portuali di London Gateway, Rotterdam, Bremerhaven, Anversa,
Valencia, Abu Kir, Alexandria El Dekheila, Limassol, Beirut, Mersin,
Iskenderun, Napoli, La Spezia, London Gateway.