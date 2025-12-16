A novembre il porto di Barcellona ha movimentato 296mila container (+1,0%)

Lo scorso mese il porto di Barcellona ha movimentato 5,52
milioni di tonnellate di merci, con una crescita del +3,7% sul
novembre 2024. Nel solo settore delle merci varie il traffico è
aumentato del +4,6% a 3,79 milioni di tonnellate, di cui 2,85
milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+5,6%) realizzati
con una movimentazione di container pari a 296mila teu (+1,0%) -
inclusi 191mila in import-export (+6,4%) e 106mila in transito
(-7,6%) - e 938mila tonnellate di merci convenzionali (+1,8%). Il
traffico di auto nuove è stato di 68mila veicoli (+5,7%). Più
accentuato l'incremento delle rinfuse liquide attestatesi a 1,30
milioni di tonnellate (+10,0%), di cui 914mila tonnellate di
idrocarburi (+6,9%) e 384mila tonnellate di altri carichi (+18,0%).
Le rinfuse solide sono diminuite del -60,7% scendendo a 206mila
tonnellate. Nel segmento dei passeggeri sono risultati in calo sia i
traghetti con 71mila passeggeri (-3,0%) sia le crociere con 277mila
passeggeri (-5,6%).
Nei primi 11 mesi del 2025 lo scalo portuale catalano ha
movimentato 62,18 milioni di tonnellate di merci, con una flessione
del -1,1% sul corrispondente periodo dello scorso anno. I soli
carichi containerizzati sono ammontati a 32,50 milioni di tonnellate
(-6,4%), volume che è stato realizzato con una movimentazione
di contenitori par a 3,45 milioni di teu (-4,0%), di cui 2,06
milioni in import-export (+4,6%) e 1,39 milioni in transito
(-14,4%). Nel periodo i crocieristi sono stati 3,84 milioni (+8,8%)
e i passeggeri dei traghetti 1,69 milioni (+2,4%).