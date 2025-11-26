Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
23:29 GMT+1
PORTI
Il porto algerino di Skikda sarà dotato di un nuovo container terminal da 600.000 teu
Sarà realizzato nell'ambito del progetto di ampliamento del porto petrolifero
Algeri
26 novembre 2025
Nel porto algerino di Skikda sarà realizzato un moderno
container terminal della capacità di traffico annua pari a
600.000 teu. Lo ha confermato domenica il ministro dell'Interno,
delle Collettività locali e dei Trasporti, Said Sayoud,
specificando che il terminal per contenitori sarà costruito
nell'ambito del progetto di ampliamento del porto petrolifero e sarà
dotato di una banchina di 323 metri lineari con pescaggio di 15,4
metri e di un'area di stoccaggio di 15 ettari. Inoltre, il terminal
sarà attrezzato con moderni mezzi di movimentazione, di cui
attualmente l'Autorità Portuale di Skikda sta valutando
l'acquisto, a partire da tre gru ship-to-shore e da dieci gru a
portale su gomma. Secondo le previsioni, il terminal potrebbe
diventare operativo nel 2027.
