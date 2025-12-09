Progetto per realizzare un centro turistico presso il terminal crociere del porto messicano di Ensenada

Il gruppo crocieristico statunitense Carnival Corporation e ITM
Group, l'azienda messicana con cui nel 2019 il gruppo americano ha
siglato un accordo di joint venture per lo sviluppo di destinazioni crocieristiche
(
del 24
giugno
2019), hanno sottoscritto un'intesa con la Hutchison
Ports, la società terminalista del gruppo cinese CK Hutchison
Holdings, che prevede un investimento di oltre 26 milioni di dollari
per realizzare l'Ensenada Bay Village, un nuovo centro turistico
presso il terminal crociere del porto messicano di Ensenada gestito
dalla Hutchison Ports.
Il progetto prevede che il centro, che includerà
attrazioni turistiche come teleferiche, percorsi fluviali, un giro
panoramico in barca, piscine, sorgenti termali e offrirà
proposte enogastronomiche, venga costruito in circa 24 mesi. Secondo
le previsioni, inoltre, il centro genererà circa 350 posti di
lavoro diretti e 800 indiretti e un impatto economico annuo pari a
più di 120 milioni di dollari.
Il porto di Ensenada è entrato a far parte del network
della CK Hutchison nel 2001 quando l'azienda cinese ha acquisito le
attività estere del gruppo terminalistico filippino ICTSI
(
del 28
maggio 2001).