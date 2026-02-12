La marocchina Marsa Maroc partecipa allo sviluppo del porto di Monrovia

Il gruppo portuale marocchino Marsa Maroc ha sottoscritto con la
National Port Authority (NPA) della Liberia un contratto per la
gestione di due banchine nel porto di Monrovia che prevede da parte
dell'azienda anche la ristrutturazione dei moli e la fornitura delle
attrezzature portuali, con l'obiettivo di avviare l'attività
operativa già entro la fine del primo semestre di quest'anno.
L'accordo include anche una seconda fase in cui sarà siglato
un contratto di concessione per lo sviluppo e la gestione di un
nuovo terminal multipurpose nel porto liberiano.