WASS (gruppo Fincantieri) si aggiudica la fornitura di siluri alla Marina Indiana

Fincantieri, attraverso la controllata WASS Submarine Systems
che recentemente è entrata a far parte delle società
del gruppo navalmeccanico italiano, si è aggiudicata un
ordine dalla Marina Indiana per la fornitura dei siluri pesanti
Black Shark Advanced (BSA) destinati ai sei sommergibili classe
“Scorpène” in servizio presso la flotta indiana.
Con un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, il contratto
è il più grande mai realizzato nella storia di WASS,
proprio nell'anno del suo 150º anniversario. Le consegne sono
previste tra il 2028 e il 2030 e la produzione avverrà presso
lo stabilimento WASS di Livorno.
Oltre ai siluri pesanti, il contratto prevede la fornitura delle
reti di lancio per i sommergibili classe “Scorpène”,
delle attrezzature di manutenzione e dei relativi ricambi,
garantendo così un supporto completo e integrato alla Marina
Indiana.