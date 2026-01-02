Nei primi nove mesi del 2025 le merci trasportate sulla rete ferroviaria austriaca sono aumentate del +1,4%

Nei primi nove mesi del 2025 sulla rete ferroviaria austriaca
sono state trasportate complessivamente 71,8 milioni di tonnellate
di merci, con un incremento del +1,4% sullo stesso periodo dello
scorso anno. L'istituto di statistica austriaco ha reso noto che il
solo traffico nazionale, con 20,8 milioni di tonnellate, ha
registrato una crescita del +4,5% e in aumento è risultato
anche il traffico di transito con 22,7 milioni di tonnellate
(+2,1%). In calo, invece, sia le importazioni che le esportazioni su
rotaia che sono ammontate rispettivamente a 15,7 milioni (-2,2%) e
12,7 milioni di tonnellate (-0,3%).
Il solo import-export ferroviario da e per l'Italia si è
attestato ad oltre 3,8 milioni di tonnellate (-1,5%), di cui 1,4
milioni di tonnellate di importazioni (-5,7%) e 2,4 milioni di
tonnellate di merci esportate in Italia (+1,2%). Il traffico di
transito proveniente dall'Italia è stato pari a 5,8 milioni
di tonnellate (+5,7%) e quello destinato all'Italia a quasi 8,2
milioni di tonnellate (+3,6%).
Nel solo terzo trimestre di quest'anno i carichi trasportati
sulla rete ferroviaria dell'Austria hanno totalizzato più di
23,9 milioni di tonnellate, con un rialzo del +4,9% sul
corrispondente periodo del 2024, di cui 7,1 milioni di tonnellate di
traffico nazionale (+4,5%), 5,5 milioni di tonnellate di merci in
importazione (+6,9%), 4,2 milioni di tonnellate di merci in
esportazione (+0,5%) e 7,2 milioni di tonnellate in transito
(+6,6%).
Nel periodo luglio-settembre del 2025 le importazioni austriache
dall'Italia su rotaia sono ammontate a 511mila tonnellate (+4,0%) e
le esportazioni a 769mila tonnellate (+8,4%). Il traffico
ferroviario di transito proveniente dall'Italia è stato di
1,8 milioni di tonnellate (+4,2%) e quello diretto in Italia di 2,4
milioni di tonnellate (+4,4%).