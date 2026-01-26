Gli autotrasportatori di Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord bloccano le frontiere

Oggi gli autotrasportatori di Serbia, Bosnia-Erzegovina,
Montenegro e Macedonia del Nord hanno avviato un'azione di protesta
di almeno sette giorni presso tutti i valichi di frontiera delle
rispettive nazioni per protestare per la mancanza di progressi nel
confronto con la Commissione Europea per una soluzione sul periodo
di soggiorno limitato per gli autotrasportatori professionisti
all'interno dell'area Schengen. L'iniziativa è stata avviata
anche alla luce anche del nuovo Entry/Exit System (EES) dell'UE per
la registrazione elettronica degli ingressi e delle uscite dei
cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dello
spazio Schengen per soggiorni di breve durata, ovvero un periodo di
massimo 90 giorni su 180 giorni, che è entrato in funzione lo
scorso 12 ottobre per essere pienamente operativo entro il prossimo
10 aprile.
L'azione di protesta è guidata dall'associazione degli
autotrasportatori serbi Medjunarodni Transport (MT) che ha
manifestato estrema insoddisfazione per il fatto che, dopo quasi
quasi due anni di continui appelli alla Commissione Europea affinché
sia trovata una soluzione, nel briefing odierno il portavoce della
Commissione Europea, Markus Lammert, ha semplicemente ammesso che
Bruxelles è consapevole del problema e che sono in corso
riflessioni anche in vista della prossima strategia sui visti
prevista entro questa settimana.
Annunciando il il blocco dei trasporti, ad eccezione delle
importazioni di medicinali, del trasporto di animali vivi ma anche
di munizioni e ed esplosivi, MT ha denunciato che tutti i Paesi
Schengen mantengono ancora il diritto di riclassificare l'attività
professionale quotidiana di guida sulle strade europee come
“residenza all'interno del territorio Schengen” e, di
conseguenza, qualsiasi soggiorno superiore a 90 giorni in un periodo
di 180 giorni è considerato una condotta illecita. «Ciò
- ha sottolineato l'associazione - comporta ulteriori sanzioni che
pongono sia gli autotrasportatori che le aziende di trasporto in uno
stato di costante incertezza circa la loro sopravvivenza».
«Gli autisti professionisti - ha evidenziato inoltre MT -
non sono migranti illegali, terroristi o lavoratori irregolari. Il
loro arresto, la loro espulsione e le restrizioni al lavoro
rappresentano un impatto diretto sul settore dei trasporti serbo,
nonché sull'economia serba, che dipende dalle capacità
di trasporto serbe. Inoltre, queste azioni violano i principi
fondamentali del diritto al lavoro e a una vita normale. Se non ci
saranno cambiamenti nel trattamento degli autisti professionisti e
delle aziende di trasporto serbe, si prevede un collasso completo
delle catene di approvvigionamento entro metà aprile, dato
che i nostri vettori non avranno più autisti disponibili».
MT ha specificato che l'azione di protesta potrebbe essere
sospesa una volta ricevute garanzie in merito ad una data per un
incontro con i funzionari della Commissione Europea che dovrebbe
includere rappresentanti sia dello Stato che degli
autotrasportatori.