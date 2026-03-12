Il 18 e 19 marzo si terrà un consiglio straordinario dell'IMO per discutere della situazione in Medio Oriente

Il 18 e 19 marzo prossimi a Londra l'International Maritime
Organization (IMO) terrà una riunione straordinaria del suo
consiglio per affrontare l'impatto sul trasporto marittimo e sugli
equipaggi delle navi della situazione nel Mar Arabico, nel Mar di
Oman e nella regione del Golfo Persico, in particolare nello Stretto
di Hormuz. La sessione straordinaria, che sarà presieduta
dallo spagnolo Victor Jiménez, ) è stata convocata a
seguito delle richieste di diversi membri del consiglio.
Intanto, ieri ed oggi il segretario generale dell'IMO, Arsenio
Dominguez, ha tenuto incontri con le organizzazioni del settore e
con gli Stati membri per condividere informazioni e discutere i
recenti sviluppi.
Sino a ieri gli attacchi alle navi nella
regione seguiti allo stato di guerra in atto dal 28 febbraio quando
USA e Israele hanno iniziato gli attacchi contro l'Iran hanno
coinvolto 15 unità navali, di cui almeno 11 hanno subito
danni o incendi che hanno provocato tra gli equipaggi la morte di
otto marittimi, il ferimento di dieci e attualmente ne risultano
dispersi tre.