Prorogato al 28 febbraio 2027 il mandato della missione EuNavFor Aspides

Oggi il Consiglio dell'Unione Europea ha deliberato la proroga
fino al 28 febbraio 2027 del mandato della missione EuNavFor
Aspides, l'operazione di sicurezza marittima avviata due anni fa per
salvaguardare la libertà di navigazione nella regione del Mar
Rosso dove i miliziani Houthi avevano iniziato ad attaccare le navi
in transito.
Nell'ambito della proroga, il Consiglio ha concordato un importo
di quasi 15 milioni di euro per coprire i costi comuni
dell'operazione per il periodo dal primo marzo 2026 al 28 febbraio
2027. Un'ulteriore revisione strategica dell'operazione sarà
condotta nel 2026/2027.
Se risale allo scorso settembre l'ultimo attacco degli Houthi ad
una nave, che aveva causato un morto ed un ferito tra i membri
dell'equipaggio della Minervagracht, tuttavia i miliziani
nelle scorse settimane avevano minacciato una ripresa degli assalti
nel caso di azioni militari condotte dagli USA e dai suoi alleati
nella regione mediorientale.