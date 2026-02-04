Wärtsilä registra una sensibile crescita dei risultati trimestrali e annuali del segmento Marine

Il gruppo Wärtsilä Corporation ha chiuso il 2025 con
un fatturato netto pari ad oltre 6,9 miliardi di euro, in crescita
del +7%, di cui 3,5 miliardi generati dalle sole attività per
il settore marino (+14%). Il margine operativo lordo è
ammontato a 1,0 miliardi (+23%) e l'utile operativo a 833 milioni
(+16%), con un apporto di 449 milioni dal segmento Marine (+23%).
L'utile netto si è attestato a 630 milioni di euro (+24%).
Lo scorso anno il valore dei nuovi acquisiti da Wärtsilä
è rimasto stabile essendo stato di 8,1 miliardi, di cui 3,4
miliardi nel segmento Marine (+14%), e il valore del portafoglio
ordini del gruppo al 31 dicembre scorso era di oltre 8,3 miliardi
(-1%), di cui 3,7 miliardi nel settore marino (+9%).
Nel solo ultimo trimestre del 2025 i nuovi ordini acquisiti dal
gruppo hanno totalizzato 2,2 miliardi di euro, con una flessione del
-11% sullo stesso periodo dell'anno precedente, di cui 988 milioni
nel segmento Marine (+8%), di cui 541 milioni per servizi (-9%) e
447 milioni per attrezzature (+38%). Nel trimestre ottobre-dicembre
dello scorso anno il fatturato netto del gruppo è stato di
2,0 miliardi (+8%) e l'utile operativo di 251 milioni (+10%), con
contribuiti pari rispettivamente a 935 milioni (+10%) e 122 milioni
(+23%) dal segmento Marine. L'utile netto trimestrale è stato
di 187 milioni di euro (+16%).