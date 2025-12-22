A giugno il gruppo Grendi si doterà di una quinta nave ro-ro

Dal prossimo giugno il gruppo Grendi si doterà di una
quinta nave ro-ro noleggiata con contratto time charter di cinque
anni e realizzata dal cantiere navale Visentini. L'unità, di
13.400 tonnellate di stazza lorda, è lunga 204 metri, larga
26 metri e avrà una capacità di carico di 3.000 metri
lineari. Adibita al trasporto di rimorchi, rotabili, auto, container
e project cargo, la nuova unità sarà dotata di
scrubber e pronta all'utilizzo di metanolo e cold ironing in porto
ovvero pronta per l'alimentazione elettrica da terra quando sarà
in sosta nei porti.
«Il potenziamento della flotta con questa quinta nave - ha
spiegato Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti
Marittimi - ci consente di consolidare il nostro modello operativo
ed incrementare la capacità di stiva della flotta ro-ro sulle
linee nazionali e internazionali, e di garantire al tempo stesso
anche maggiore efficienza, affidabilità e flessibilità
nel servizio offerto ai nostri clienti. Inoltre, le caratteristiche
della nuova unità operativa confermano il nostro impegno
verso un modello di trasporto ro-ro sempre più efficiente e
sostenibile».