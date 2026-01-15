Nel 2025 il traffico delle merci nei porti ucraini è diminuito del -15%

Nel 2025 i porti marittimi ucraini hanno movimentato 82,2
milioni di tonnellate di merci. Il dato, reso noto dal Ministero
dello Sviluppo delle comunità e dei territori dell'Ucraina,
rappresenta una diminuzione del -15% rispetto al 2024. Il dicastero
ha specificato che lo scorso anno il maggior volume di traffico,
come negli anni precedenti, è stato costituito da prodotti
agricoli che sono risultati pari a 44,2 milioni di tonnellate,
ovvero oltre la metà del volume totale. Il traffico dei
container è aumentato significativamente salendo nel 2025 a
215.748 teu contro i 129.902 teu dell'anno precedente (+66%).
Il ministero ha spiegato che nel 2025 gli attacchi aerei e gli attacchi
alle infrastrutture hanno continuato a rappresentare una seria sfida
per i porti e che nella sola regione di Odessa il segnale di allarme
è suonato più di 800 volte e il tempo di inattività
totale dovuto alle restrizioni per la sicurezza è stato di
oltre un mese.