Nel cantiere di Muggiano della Fincantieri l'impostazione del primo sottomarino U212NFS

Oggi nel cantiere navale ligure di Muggiano della Fincantieri si
è tenuta la cerimonia di impostazione del primo sottomarino
di nuova generazione U212NFS (Near Future Submarine) destinato alla
Marina Militare italiana nell'ambito del programma per la
costruzione di quattro sottomarini e lo sviluppo del relativo
supporto logistico gestito e affidato ad OCCAR (Organisation
Conjointe de Coopération en matière d'Armement,
organizzazione internazionale per la gestione di programmi
cooperativi per la Difesa). La consegna della prima unità è
prevista per il 2029.
Fincantieri ha specificato che la classe di sottomarini U212NFS
rappresenta un'evoluzione sostanziale rispetto ai suoi predecessori
U212A grazie a una maggiore maturità progettuale, ad un più
ampio contenuto tecnologico nazionale e ad una superiore
integrazione dei sistemi di bordo.