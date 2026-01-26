La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos minaccia uno sciopero nei porti nazionali

La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos
(FEPA), la federazione sindacale dei portuali argentini, ha
annunciato oggi uno stato di allerta e il possibile avvio di uno
sciopero in tutti i porti nazionali a sostegno dei lavoratori del
Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) del porto di
Concepción del Uruguay che - ha denunciato la FEPA - sono
stati minacciati dalla società uruguaiana Urcel SA, attiva
nel settore marittimo, portuale e logistico, di lasciarli senza
lavoro. La federazione sindacale ha accusato l'azienda di aver
avviato l'assunzione di lavoratori provenienti da altre sedi con lo
scopo di allontanare i portuali locali.