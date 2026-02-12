Roberto Mantovanelli è stato nominato segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Settentrionale

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale, su proposta del presidente Matteo
Gasparato, ha nominato Roberto Mantovanelli nella carica di
segretario generale dell'ente. Nato a Verona nel 1980, ingegnere
gestionale, Mantovanelli è presidente del consiglio di
amministrazione della Sogesid, la società di ingegneria
pubblica in house providing del Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con azionista unico il Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Nella riunione di martedì, inoltre, il Comitato di
gestione dell'AdSP ha approvato all'unanimità il Piano
Operativo Triennale 2026-2028, documento di programmazione
strategica che definisce le linee di indirizzo, le priorità
di intervento e gli investimenti per lo sviluppo dei porti di
Venezia e Chioggia nel prossimo triennio.