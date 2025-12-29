Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della gara per il nuovo Molo Ravano della Spezia

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10297/2025 pubblicata lo
scorso 24 dicembre, ha rigettato l'appello proposto da Fincosit Srl
e dalle altre imprese Suardi e CMCI del raggruppamento secondo
classificato nella gara per l'esecuzione dei lavori di ampliamento
del terminal Ravano del porto di La Spezia operato da La Spezia
Container Terminal (LSCT), intervento previsto dall'accordo siglato
a luglio 2022 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Orientale e LSCT
(
del 29
luglio
2022). La gara è stata vinta dal raggruppamento
guidato da ICOP e con il suo provvedimento il Consiglio di Stato ha
confermato la sentenza n. 982/2025 del TAR per la Liguria
(
del 25
agosto
2025) e la piena legittimità della gara.
Commentando la sentenza, la società terminalista LSCT ha
evidenziato che è stata «confermata la trasparenza e
correttezza della procedura seguita, segnando un passaggio decisivo
verso l'inizio dei lavori del nuovo terminal».