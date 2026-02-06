Yang Ming immette la prima di cinque navi dual-fuel a GNL da 15.500 teu sulla rotta Asia-Mediterraneo

Mercoledì la compagnia di navigazione Yang Ming ha tenuto
nel cantiere navale HD Hyundai Heavy Industries di Ulsan, in Corea,
le cerimonie di battesimo della YM Willpower
e della YM
Worthiness
, le prime due navi di una nuova serie di cinque
portacontenitori dual-fuel a GNL della capacità di carico
pari a 15.500 teu ordinate nel 2023 dalla società taiwanese
(inforMARE
del 31
maggio
2023). Le navi, lunghe 364,97 metri e larghe 51 metri,
verranno immesse sulla rotta Asia-Mediterraneo: da domenica prossima
la YM Willpower
sarà impiegata nel servizio MD2 che
tocca i porti di Busan, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Shekou,
Singapore, Tanger Med, Valencia, Barcellona, Genova, La Spezia, Fos,
Singapore e Busan. La consegna della gemella YM Worthiness
è
prevista per il secondo trimestre di quest'anno.