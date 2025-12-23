Al terminal PSA Venice-Vecon sono arrivate tre nuove gru di piazzale e-RTG

Al container terminal PSA Venice-Vecon sono arrivate tre nuove
gru di piazzale e-RTG che hanno comportato un investimento
complessivo di 8,5 milioni di euro e si inseriscono nel più
ampio piano di sviluppo infrastrutturale e tecnologico avviato da
PSA Italy a seguito del rinnovo della concessione del terminal di
Marghera firmata con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale a giugno 2023
(
dell'1
giugno
2023). Le tre gru, ordinate un anno fa, sono state
costruite nel da ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.) e
progettate secondo gli standard del gruppo PSA sulla base delle
specifiche esigenze operative del terminal PSA Venice-Vecon. Le
nuove e-RTG saranno dedicate principalmente alle operazioni di
riconsegna dei container pieni, contribuendo in modo significativo
al miglioramento del servizio per l'autotrasporto.
Le operazioni di sbarco delle e-RTG dalla nave Zhen Hua 35,
partita dal porto di Shanghai lo scorso 10 ottobre, dopo lo scalo al
terminal PSA Genova Pra' di PSA Italy del 14 dicembre per la
consegna di altre sei unità totalmente elettriche,
inizieranno a poche ore dall'ormeggio della nave nel porto di
Marghera a Venezia: il nuovo equipment è previsto essere
totalmente operativo a partire dall'inizio del prossimo marzo dopo
l'installazione e i test ingegneristici.