Offerta della Diana Shipping per acquisire l'intero capitale della Genco Shipping & Trading Ltd.

La compagnia greca Diana Shipping, che ha una flotta formata da
36 rinfusiere incluse due unità non ancora prese in consegna,
ha sottoposto al consiglio di amministrazione della statunitense
Genco Shipping & Trading Limited, di cui possiede il 14,8% del
capitale, un'offerta per l'acquisizione delle quote di capitale non
ancora in suo possesso. La proposta è basata sul prezzo di
20,60 dollari in contanti per ciascuna azione della Genco, valore
che rappresenta un premio del 15% rispetto al prezzo di chiusura
delle azioni di venerdì alla Borsa di New York, mercato al
quale è quotata anche Diana Shipping, e che prevede un
investimento complessivo di circa 758 milioni di dollari per
acquisire il rimanente 85,2% del capitale della Genco.
Attualmente la flotta della Genco è costituita da 43 navi
portarinfuse, di cui 17 Capesize e 26 Ultramax/Supramax.