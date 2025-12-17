In Svizzera al via i lavori per realizzare un corridoio ferroviario di quattro metri per il trasporto merci dalla Francia

L'Ufficio federale elvetico dei trasporti ha approvato i piani
per l'adeguamento della linea ferroviaria tra Basilea St. Johann e
Basilea FFS con lo scopo di consentire ai treni merci che
trasportano semirimorchi con un'altezza agli angoli di quattro metri
in transito dalla Francia di raggiungere le gallerie di base
Alptransit del San Gottardo e del Lötschberg, ponendo le basi
per l'ampliamento sul versante svizzero della tratta a sinistra del
Reno grazie al quale si otterrà un'ulteriore linea di accesso
alla nuova ferrovia transalpina Alptransit. Per la realizzazione dei
lavori è previsto un investimento di 114 milioni di franchi
svizzeri (122 milioni di euro).
La prima fase dei lavori preliminari, già approvata, è
in corso, mentre la seconda fase inizierà il prossimo mese,
con i lavori principali che saranno avviati ad aprile 2026 e si
prevede termineranno alla fine del 2029.
Per consentire in futuro il transito di treni merci con carichi
più alti sulla tratta a sinistra del Reno verso il sistema
Alptransit sono necessari adeguamenti al profilo anche sul versante
francese e, a tal fine, lo scorso febbraio il consigliere federale
elvetico ad Ambiente, trasporti, energia e comunicazioni, Albert
Rösti, e il ministro francese dei Trasporti, Philippe Tabarot,
hanno firmato una specifica dichiarazione di intenti e attualmente
sono in corso i lavori di elaborazione dei necessari progetti di
ampliamento.