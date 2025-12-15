Rebranding per le attività del gruppo Messina

Il gruppo armatoriale e logistico Ignazio Messina & C. ha
deciso di procedere ad un rebranding complessivo basato su una
scelta grafica e lessicale comune per tutte le declinazioni del suo
business: dalla compagnia di navigazione specializzata nel trasporto
di container ma anche di pezzi eccezionali, ai terminal portuali,
alle attività intermodali e alla manutenzione e riparazione
di mezzi meccanici. L'obiettivo è di presentarsi sul mercato
come un unicum in grado di offrire servizi caratterizzati dagli
stessi standard qualitativi nelle differenti declinazioni operative
del trasporto marittimo e della logistica.