Il broker marittimo genovese Lockton P.L. Ferrari amplia l'attività in altri settori

Lockton P.L. Ferrari, broker genovese attivo da oltre 60 anni
nel settore assicurativo marittimo e specializzato nella gestione di
polizze P&I, dopo l'apertura di una nuova sede operativa a
Milano e il recente ingresso nel settore Surety, per la gestione
delle garanzie assicurative e finanziarie per imprese e
professionisti, allarga il suo campo di intervento ai nuovi settori
Natural Resources, Oil&Gas e Construction & Real Estate.
«Siamo conosciuti finora - ha spiegato l'amministratore
delegato Filippo Fabbri - come partner solido per le imprese che
guardano al lungo termine nel settore marittimo. Adesso vogliamo
esserlo anche in altri settori strategici per l'economia globale ed
italiana». Nell'ambito di questa strategia sono stati nominati
Sara Colombo quale head of Natural Resources, Francesca Riccadonna
come client manager Oil & Gas e Paolo Bosisio come client
manager Construction & Real Estate.
Nell'esercizio chiuso ad aprile 2025 Lockton P.L. Ferrari ha
registrato un aumento dei ricavi lordi risultati pari a 34 milioni
di dollari (+14% sull'anno precedente), del numero clienti (oltre
630, +10%) oltre che del volume di premi assicurativi piazzati dal
broker genovese passati dai 300 milioni di dollari di aprile 2024 ai
circa 350 milioni di fine aprile 2025 nel solo settore P&I in
ambito marine. Uno sviluppo allineato a quello del gruppo Lockton
che nel 2025 è cresciuto del +13% con un fatturato superiore
a quattro miliardi di dollari con oltre 65.000 clienti.