AD Ports acquisirà il 20% della Latakia International Container Terminal

Il gruppo portuale emirantense AD Ports ha siglato un accordo
con il gruppo CMA CGM per acquisire il 20% del capitale della
Latakia International Container Terminal (LICT) attraverso cui la
società termnalista CMA Terminals del gruppo armatoriale
francese gestisce il traffico dei container nel porto siriano di
Lattakia nell'ambito di un nuovo contratto di concessione della
durata di 30 anni firmato a maggio
(
del 2
maggio
2025). La quota sarà acquisita per 81 milioni di
dirham (22 milioni di dollari).
Attualmente la capacità annua di traffico del terminal di
LICT è pari a 250mila teu e si prevede di accrescerla a
625mila teu entro fine 2026.
AD Ports ha reso noto che attraverso la propria controllata
Global Feeder Shipping (GFS) includerà scali al porto di
Lattakia nell'ambito di due servizi marittimi feeder nel
Mediterraneo Orientale.