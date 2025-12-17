Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
22:48 GMT+1
ASSOCIAZIONI
Il finlandese Mikki Koskinen è il nuovo presidente di European Shipowners - ECSA
Il primo gennaio subentrerà a Karin Orsel
Bruxelles
17 dicembre 2025
Il finlandese Mikki Koskinen è stato eletto prossimo
presidente dell'associazione degli armatori europei European
Shipowners - ECSA, carica che ricoprirà a partire dal
prossimo primo gennaio per un mandato di due anni. Koskinen
subentrerà a Karin Orsel che è in carica da gennaio
2024. Inoltre, il greco Nikolas Veniamis è stato eletto nuovo
vicepresidente.
Mikki Koskinen è dal 2013 amministratore delegato di ESL
Shipping Oy, parte del gruppo Aspo, ed è membro del consiglio
direttivo di Aspo. In precedenza è stato amministratore
delegato di Meriaura Oy. Inoltre è stato membro del consiglio
direttivo dell'International Chamber of Shipping (ICS), membro del
consiglio di amministrazione di Arctia Oy ed è stato
presidente della Finnish Shipowners' Association per il periodo
2021-2023.
Nikolas Veniamis è CEO di Golden Union Shipping Company
S.A. e di Starboard Shipping & Trading. È segretario del
consiglio direttivo della Union of Greek Shipowners (UGS) e fa parte
dei CdA degli Hellenic War Risks e del West of England P&I Club.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore