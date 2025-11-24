AD Ports Group ha acquisito il 19,3% dell'egiziana Alexandria Container & Cargo Handling Co.

Il gruppo terminalista emiratense AD Ports Group ha comprato il
19,328% del capitale dell'egiziana Alexandria Container & Cargo
Handling Company (ALCN) in mano alla società Saudi Egyptian
Investment Company (SEIC) del fondo sovrano saudita per circa 13,2
miliardi di sterline egiziane (278 milioni di dollari). ALCN opera
il container terminal Alexandria Terminal nel porto di Alessandria e
il container terminal del porto di El Dekheila che nel 2024 hanno
movimentato un traffico dei contenitori pari complessivamente ad
oltre un milione di teu, con un incremento del +24,8% sull'anno
precedente, e nei primi otto mesi del 2025 hanno movimentato 740mila
teu, con una crescita del +2,0% sullo stesso periodo dello scorso
anno. La capacità di traffico annua di entrambi i terminal è
pari a 1,5 milioni di teu.
Azionista di riferimento della ALCN è l'agenzia
governativa egiziana Holding Company for Maritime and Land Transport
(HCMLT) che ne possiede il 35,369% del capitale.