Nel cantiere di Marghera celebrato il varo della nave da crociera ultra-lusso Seven Seas Prestige

Oggi nel cantiere navale di Marghera della Fincantieri è
stato celebrato il varo della nave da crociera ultra-lusso Seven
Seas Prestige
, che è la prima di due unità di
nuova generazione che l'azienda sta costruendo per Regent Seven Seas
Cruises e la cui consegna è prevista per il 2026. Una seconda
nave seguirà nel 2030. Inoltre, le due società hanno
recentemente firmato un ordine per una nuova nave da crociera
ultra-lusso la cui consegna è programmata per il 2033
(
del 10
novembre
2025).
Con una stazza lorda di 76.550 tonnellate e una lunghezza di 257
metri, Seven Seas Prestige potrà ospitare 822
passeggeri in 411 suite, offrendo uno dei più alti rapporti
spazio-ospite del settore.