Fincantieri costruirà una nave da crociera ultra-lusso per Regent Seven Seas Cruises

Fincantieri ha ricevuto da Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)
un nuovo ordine per la costruzione di una nave da crociera
ultra-lusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises del gruppo
crocieristico americano. L'azienda navalmeccanica italiana ha reso
noto che il valore della commessa, soggetta a finanziamento e ad
altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è
compreso tra 500 milioni e un miliardo di euro.
La nuova nave, la cui consegna è prevista per il 2033,
sarà gemella di Seven Seas Prestige, prima della nuova
classe “Prestige” attualmente in costruzione presso il
cantiere di Marghera e in consegna nel 2026. Una seconda unità
della stessa classe è già pianificata per il 2030.
Con una stazza lorda di 77.000 tonnellate e una lunghezza di 257
metri, la nuova nave potrà accogliere 822 passeggeri,
offrendo uno dei più alti rapporti spazio/ospite del settore.
Attualmente Fincantieri ha già realizzato dieci navi per
i diversi brand di NCLH e il portafoglio ordini attuale comprende
tredici ulteriori unità destinate a rafforzare ulteriormente
la flotta del gruppo statunitense.