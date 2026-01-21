Contargo acquisisce il 50% di Cargo-Center-Graz Logistik

L'operatore intermodale tedesco Contargo ha acquisito, con
effetto dallo scorso primo gennaio, il 50% del capitale
Cargo-Center-Graz Logistik GmbH (CCGL), la società che
gestisce il terminal intermodale e hub logistico austriaco
Cargo-Center-Graz che è stato inaugurato nel 2004
(
del 6
settembre
2003 e 2
aprile
2004). L'operazione prevede il raddoppio del capitale
sociale di CCGL che salirà a 70mila euro, aumento di capitale
che verrà sottoscritto da Contargo Beteiligungs GmbH che
diventerà azionista paritario di Cargo-Center-Graz
Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG, in precedenza unica
proprietaria di CCGL.
Con l'operazione Contargo allarga il proprio network intermodale
ai collegamenti con i porti adriatici di Koper e Rijeka, mentre si
prevede che entro quest'anno il terminal intermodale di Graz verrà
connesso alla rete di servizi ferroviari di Contargo.