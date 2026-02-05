Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Accordo BYD-Automar per il traffico di autoveicoli attraverso il porto di Gioia Tauro
L'obiettivo è servire il mercato del centro-sud del territorio italiano
Schiedam
5 febbraio 2026
BYD ha stretto un accordo con la Automar per fare del porto di
Gioia Tauro, dove quest'ultima gestisce un terminal per il traffico
di autoveicoli, un hub strategico per la gestione e la distribuzione
dei suoi veicoli nella parte del centro-sud del territorio
nazionale. «La crescita che stiamo registrando - ha spiegato
Alessandro Grosso, country manager BYD e DENZA Italia - richiede una
supply chain solida e capillare. Questa partnership è un
tassello importante per migliorare il servizio alla nostra rete e la
distribuzione. La collaborazione con Automar ci consente di contare
su competenze specifiche nella gestione dei veicoli». Nel 2024
la BYD ha prodotto oltre quattro milioni di veicoli a nuova energia.
