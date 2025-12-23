Assegnati gli slot per gli approdi nel 2026 dei traghetti ai porti di Piombino e dell'Isola d'Elba

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale ha chiuso alcuni giorni fa la procedura di
assegnazione annuale degli slot per gli approdi dei traghetti ai
porti di Piombino e dell'Isola d'Elba per la stagione invernale ed
estiva del 2026, confermando l'assetto della stagione passata nella
ripartizione delle corse fra le compagnie tradizionalmente operanti
nell'arcipelago toscano. L'unica eccezione è rappresentata
dalla decisione di Moby di non formulare alcuna istanza di
assegnazione di slot per i collegamenti di linee extra regionali. Ad
esito della procedura, l'AdSP ha di fatto approvato per il 2026 le
programmazioni orarie presentate dalle BN di Navigazione Srl, Moby
Spa, Toremar Spa e Forship Spa.
Nell'ordinanza firmata dal presidente dell'ente portuale toscano
si precisa che, ad esclusione della società Toremar sulla
quale gravano gli obblighi di servizio pubblico discendenti dal
contratto in essere con la Regione Toscana, ai restanti vettori
verrà riconosciuto lo status di vettore storico nell'ambito
di una regolamentazione relativa all'assegnazione degli slot per
l'anno 2027 qualora garantiscano nell'anno un'operatività di
almeno l'80% delle programmazioni. La storicità del vettore è
una sorta di diritto di prelazione riconosciuto alle compagnie di
navigazione che abbiano già svolto un servizio marittimo di
linea tra Piombino e l'Elba, rispettando le procedure e gli obblighi
previsti dalla regolamentazione della port authority, oggi in via di
aggiornamento. La decisione è stata presa con l'obiettivo di
tutelare i cittadini fruitori dei servizi di collegamento con
l'Isola d'Elba da improvvise cancellazioni delle corse programmate
da parte dei vettori.