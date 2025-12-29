d'Amico International Shipping ordina due nuove navi cisterna MR1 a Guangzhou Shipyard International

d'Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), controllata di d'Amico
International Shipping, a sua volta controllata di d'Amico Società
di Navigazione, ha ordinato al cantiere navale cinese Guangzhou
Shipyard International (GSI) la costruzione di due navi cisterna
Medium Range 1 (MR1) di 40.000 tonnellate di portata lorda al prezzo
di 43,2 milioni di dollari ciascuna. È previsto che queste
due nuove navi, estremamente efficienti dal punto di vista
energetico, vengano consegnate rispettivamente nei mesi di aprile e
luglio del 2029. d'Amico Tankers dispone inoltre di un'opzione,
esercitabile entro tre mesi dalla firma del contratto di
costruzione, per ordinare una o due ulteriori navi della stessa
tipologia.
Ad oggi, la flotta DIS comprende 29 navi cisterna a doppio scafo
(MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà e due a
noleggio a scafo nudo), con un'età media pari a 9,5 anni.
«Queste navi - ha sottolineato Carlos Balestra di Mottola,
amministratore delegato di d'Amico International Shipping - saranno
di gran lunga le MR1 più efficienti della nostra flotta: al
pescaggio di progetto ed alla potenza continua normale erogabile del
motore principale, consumeranno circa 4,0 tonnellate di olio
combustibile al giorno in meno (riduzione di circa il 20%) e
potranno trasportare circa 4.000 metri cubi di carico in più
(aumento di circa l'8%) rispetto alle nostre già efficienti
MR1 “eco-design” attualmente in servizio. Le MR1 in
costruzione presso GSI saranno inoltre predisposte per l'utilizzo di
metanolo e per l'alimentazione elettrica da terra, certificate per
l'impiego di biocarburanti e cyber-resilienti».
«Questo investimento, pari a circa 86,4 milioni di dollari
- ha aggiunto di Mottola - rientra nel nostro programma di rinnovo
della flotta, avviato con la vendita delle nostre quattro unità
più anziane negli ultimi due anni, e rafforza la nostra
strategia di lungo termine volta a operare una flotta moderna ed
efficiente sotto il profilo ambientale. In un contesto
caratterizzato da un portafoglio ordini molto limitato e da una
flotta in rapido invecchiamento in questo segmento, unitamente al
continuo interesse dei principali noleggiatori per navi MR1, queste
nuove unità contribuiranno a rafforzare ulteriormente la
nostra posizione competitiva».