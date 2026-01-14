Lo scorso anno i terminal portuali della cinese CMPort hanno movimentato un traffico dei container record

Nel 2025 il traffico dei container movimentato dai terminal
portuali che fanno capo alla China Merchants Port Holdings Co.
(CMPort) del gruppo cinese China Merchants Group (CMG) ha raggiunto
la quota record di 151,5 milioni di teu, con un incremento del +4,0%
sull'anno precedente quando era stato stabilito il precedente
record. Nel 2025 sono stati segnati record anche relativamente al
solo volume di traffico containerizzato movimentato dai terminal in
Cina e a Taiwan che è stato pari a 113,0 milioni di teu
(+3,7%) e al solo volume movimentato dai terminal esteri che è
ammontato a 38,6 milioni di teu (+4,7%). Il traffico di rinfuse,
pari a 529,8 milioni di tonnellate, ha invece registrato una
flessione del -5,3% sul 2024.
Nel solo quarto trimestre del 2025 il traffico complessivo dei
container è stato di 37,7 milioni di teu, volume che è
il più elevato mai totalizzato in questo periodo dell'anno e
rappresenta una crescita del +5,5% sull'ultimo trimestre del 2024.
Nel periodo ottobre-dicembre dello scorso anno sono stati segnati
record del traffico per il trimestre sia nei porti in Cina e a
Taiwan sia nei porti esteri, con volumi che sono risultati pari
rispettivamente a 28,3 milioni di teu (+5,2%) e 9,5 milioni di teu
(+6,4%).