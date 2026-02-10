WASS (Fincantieri) ha ottenuto una commessa dell'Arabia Saudita per la fornitura di siluri leggeri

Fincantieri, attraverso la controllata WASS Submarine Systems,
ha ottenuto un ordine dal Ministero della Difesa del Regno
dell'Arabia Saudita per la fornitura di siluri leggeri MU90. La
commessa, con un valore superiore ai 200 milioni di euro,
rappresenta il più grande contratto nei 150 anni di storia di
WASS e segna un nuovo record in termini di acquisizioni dopo quello
recentemente siglato con la Marina Indiana
(
del 30
dicembre
2025).
Il programma di costruzione dei siluri sarà gestito dallo
stabilimento WASS di Livorno, centro di eccellenza nei sistemi
subacquei, con consegne previste tra il 2029 e il 2030. Il siluro
MU90 può essere impiegato da una vasta gamma di piattaforme:
unità navali di superficie, velivoli ad ala fissa e ad ala
rotante. Oltre ai siluri, il contratto comprende anche un pacchetto
di servizi di supporto logistico per la Royal Saudi Naval Force.