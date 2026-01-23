Progetto per il rafforzamento della sicurezza informatica marittimo-portuale

Alla fine del 2025 la Commissione Europea ha ufficialmente
firmato un accordo di sovvenzione con un consorzio che comprende
France Cyber Maritime, FEPORT e il Cluster Marittimo Italiano /
Federazione del Mare a seguito della loro candidatura con successo
alla call for proposals per il progetto SAFEDIGIMAR. Il progetto,
che è stato premiato come parte del programma Digital Europe
nell'ambito dell'azione di de-ployment
DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-CYBERSEC-02, promuoverà
l'implementazione di misure correlate al NIS 2 e svilupperà
soluzioni su misura per rafforzare la postura di cybersecurity
dell'ecosistema. Il progetto monitorerà rischi e minacce che
colpiscono il settore, diffonderà buone pratiche e assisterà
le vittime di attacchi informatici provenienti dalla comunità
marittima.
France Cyber Maritime (FCM), creata nel 2020, mira a fornire
soluzioni di cybersecurity su misura che proteggano gli operatori
marittimi e portuali dalle minacce informatiche e a sviluppare una
rete di competenze nella sicurezza informatica marittima. FEPORT,
rappresentante di aziende portuali private e terminal, e la
Federazione del Mare Marittimo Italiano contribuiranno alla
comunicazione e alla diffusione delle migliori pratiche.