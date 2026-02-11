Negative le performance trimestrali e annuali della sudcoreana HMM

|
Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi della compagnia di
navigazione sudcoreana HMM sono ammontati a 2.707,6 miliardi di won
(1,86 miliardi di dollari), con un calo del-14,2% sullo stesso
periodo dell'anno precedente che è stato determinato dalla
riduzione del fatturato nel settore del trasporto marittimo
containerizzato. In questo comparto, infatti, il volume d'affari è
stato di 2.266,6 miliardi di won, con una diminuzione del -18,2% sul
quarto trimestre del 2024 che è stata causata dalla flessione
del valore medio dei noli marittimi che nel periodo è
risultato pari a 1.053 dollari/teu (-28,2%). In particolare, è
proseguito il trend negativo nel mercato dei trasporti con le
Americhe in cui i ricavi hanno totalizzato 757,7 miliardi di won
(-32,8%) a fronte di volumi di carichi containerizzati trasportati
sulle rotte con le Americhe pari a 347mila teu (-10,8%). In
flessione anche i ricavi relativi ai trasporti containerizzati con
l'Europa e sulle rotte nord-sud che si sono attestati
rispettivamente 772,7 miliardi (-4,9%) e 361,6 miliardi di won
(-19,7%) a fronte di volumi trasportati dalla flotta pari
rispettivamente a 270mila teu (+14,5%) e 134mila teu (+14,5%). Sono
lievemente cresciuti, invece, i ricavi generati dai trasporti
containerizzati con l'Asia risultati pari a 381,5 miliardi di won
(+0,8%) a fronte di carichi trasportati dalla flotta in questo
mercato pari a 262mila teu (+6,2%). Nel trimestre ottobre-dicembre
del 2025 i container trasportati complessivamente dalle
portacontenitori della HMM sono stati pari a 1,01 milioni di teu
(+2,5%).
Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi prodotti dall'attività
della flotta della compagnia sudcoreana impiegata nel trasporto di
rinfuse sono stati pari a 398,7 miliardi di won (+20,5%), di cui
208,9 miliardi nel segmento del trasporto di rinfuse solide (+6,5%)
e 189,8 miliardi in quello del trasporto di rinfuse liquide
(+40,9%). Gli altri ricavi sono ammontati a 42,4 miliardi di won
(-22,1%).
Nell'ultimo trimestre dello scorso anno HMM ha registrato un
utile operativo di 317,3 miliardi di won (-68,3%), con un apporto di
241,6 miliardi dal comparto dei container (-74,7%) e di 70,0
miliardi da quello delle rinfuse (+34,1%). L'utile netto di gruppo è
stato di 363,9 miliardi di won (-59,5%).
Nell'intero esercizio annuale 2025 i ricavi della HMM si sono
attestati a 10.891,4 miliardi di won, in calo del -6,9%
sull'esercizio precedente. Nel solo segmento dei container i ricavi
sono stati pari a 9.243,4 miliardi (-8,9%) a fronte di volumi di
merci in container trasportate dalla flotta pari a 3,94 milioni di
teu (+3,2%) e a fronte di un valore medio dei noli che è
stato pari a 1.214 dollari/teu (-24,4%). I ricavi generati dal
trasporto di rinfuse secche hanno totalizzato 819,0 miliardi di won
(+1,7%) e quelli prodotti dal trasporto di rinfuse liquide 628,0
miliardi (+18,0%). L'utile operativo è stato di 1.461,2
miliardi (-58,4%), con un contributo pari a 1.294,9 miliardi dal
segmento dei container (-61,7%) e di 143,0 miliardi da quello delle
rinfuse (+8,5%). L'utile netto è ammontato a 1.878,7 miliardi
di won (-50,3%).