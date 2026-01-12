Le taiwanesi Evergreen, Yang Ming e WHL chiudono il 2025 con cali a due cifre dei ricavi

Nel 2025 le tre principali compagnie di navigazione
containerizzate taiwanesi hanno registrato un calo a due cifre del
fatturato, riduzione che si è incentrata principalmente nella
seconda metà dell'anno. La più rilevante contrazione
dei ricavi è stata accusata dalla Yang Ming Marine Transport
Corporation che ha totalizzato un volume d'affari pari a 163,7
miliardi di dollari di Taiwan (5,2 miliardi di dollari USA), con una
flessione del -26,6% sul 2024. Lo scorso anno i ricavi della
Evergreen Marine Corporation sono ammontati a 379,0 miliardi di
dollari taiwanesi (-18,2%) e quelli della Wan Hai Lines (WHL) a
107,0 miliardi (-11,1%).
Nel solo quarto trimestre del 2025 i ricavi della Evergreen si
sono attestati a 85,9 miliardi di dollari di Taiwan, con una
diminuzione del -25,8% sul corrispondente periodo dell'anno
precedente, mentre quelli della Yang Ming sono stati pari a 37,5
miliardi (-30,2%) e i ricavi della WHL a 33,4 miliardi (-19,6%).