Accordo Fincantieri-Navantia per coordinare ed eseguire congiuntamente il progetto European Patrol Corvette

Il gruppo cantieristico italiano Fincantieri e il costruttore
navale spagnolo Navantia hanno sottoscritto un memorandum of
understanding per coordinare ed eseguire congiuntamente il progetto
European Patrol Corvette (EPC). La corvetta europea EPC rientra nel
quadro PESCO, tra le iniziative di difesa europea più
ambiziose, ed è supportato dal Fondo Europeo per la Difesa
(European Defence Fund - EDF), attraverso il programma Multi Mission
Patrol Corvette (MMPC). Obiettivo del progetto è concepire e
sviluppare una corvetta modulare, multiruolo e interoperabile,
guidata da Italia, Spagna, Francia e Grecia, con il coinvolgimento
di 46 aziende di 12 Paesi.
Il programma è attualmente nella Call 1, approvata
dall'EDF nel bando 2021. Questa fase punta a ottenere un progetto
certificato e a realizzare una piattaforma prototipale per ciascuna
delle due versioni previste: Full Combat Multipurpose (versione da
combattimento) e Long Range Multipurpose (pattugliatrice). Nella
Call 2023, l'EDF ha stanziato 154 milioni di euro per la fase
successiva dell'EPC (Call 2), dedicata alla progettazione e
all'avvio della prototipazione.
Con l'intesa, Fincantieri e Navantia si impegnano a gestire ed
eseguire congiuntamente il programma tramite una joint venture che
sarà aperta alla partecipazione degli altri partner del
progetto. Inoltre, le due società guideranno l'avanzamento
del programma collaborando alla progettazione della versione Full
Combat Multipurpose dell'EPC e valuteranno congiuntamente
opportunità di export verso altri partner europei. La
costituzione della joint venture sarà subordinata al
perfezionamento della documentazione contrattuale e al
soddisfacimento delle condizioni sospensive di prassi.
«Questo accordo - ha sottolineato l'amministratore
delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -
rappresenta un passo decisivo nel programma EPC, un progetto che
incarna lo spirito di cooperazione e di eccellenza tecnologica
europee. Unendo le forze con Navantia, non rispondiamo solo alle
esigenze delle nostre Marine, ma poniamo le basi per un nuovo
standard nella difesa marittima europea. L'EPC è più
di una nave: è una piattaforma strategica per
interoperabilità, innovazione e sicurezza, capace di
rafforzare le capacità operative dell'Europa nel suo
complesso. La nostra joint venture testimonia la capacità
dell'industria di promuovere progresso e coesione, trasformando la
visione in soluzioni concrete per il futuro della difesa europea».
«L'industria - ha dichiarato il presidente di Navantia,
Ricardo Domínguez - svolge un ruolo fondamentale nella
costruzione della difesa europea. Attraverso la nostra
collaborazione, Navantia e Fincantieri stanno dando un impulso
significativo alle capacità di difesa dell'Europa. Lavoreremo
insieme per definire una nuova classe di corvette multiruolo
innovative, interoperabili e sicure dal punto di vista informatico,
che soddisfino i requisiti non solo della Marina Militare spagnola e
di quella italiana, ma anche di altre marine europee».