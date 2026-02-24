Nel 2025 i ricavi della MPC Container Ships sono diminuiti del -4,3%

La norvegese MPC Container Ships, che ha una flotta di
portacontainer di proprietà posta a noleggio, ha archiviato
l'esercizio annuale 2025 con ricavi operativi pari a 517,8 milioni
di euro, con una diminuzione del -4,3% sul 2024 che è
derivante dalla riduzione della consistenza della flotta aziendale
che al 31 dicembre scorso era costituita da 51 navi per una capacità
di stiva pari a 129.192 teu rispetto a 59 navi per una capacità
di 140.894 teu al 31 dicembre 2024. Il valore del margine operativo
lordo è stato di 344,6 milioni (-1,2%), quello dell'utile
operativo di 261,8 milioni (-5,7%) e il valore dell'utile netto di
236,4 milioni di dollari, in calo del -11,4% sull'esercizio annuale
2024.
Attualmente MPCC ha un portafoglio ordini che include la
costruzione di 17 portacontenitori che eleveranno la capacità
complessiva della flotta a circa 170.000 teu. Nel corso del 2025 la
compagnia ha ordinato 16 portacontainer, tra cui otto navi da 4.500
teu - incluse quattro ordinate al cantiere navale cinese Jiangsu
Hantong Ship Heavy Industry Co. e quattro alla cinese Taizhou Sanfu
Ship Engineering -, sei da 3.700 teu commissionate alla stessa
Taizhou Sanfu Ship Engineering e due da 1.600 teu ordinate al
cantiere cinese Fujian Mawei Shipyard.