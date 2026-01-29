Royal Caribbean Cruises ha ordinato due nuove navi da crociera a Chantiers de l'Atlantique con opzioni per altre quattro

|
Il gruppo crocieristico americano Royal Caribbean Cruises ha
siglato accordi con il cantiere navale francese Chantiers de
l'Atlantique di Saint Nazaire che includono ordini per la
costruzione di due navi da crociera della nuova classe “Discovery”,
di cui non sono state ancora rese note le caratteristiche, e opzioni
per ulteriori quattro unità navali. La prima nuova nave sarà
presa in consegna nel 2029 e la seconda nel 2032.
Inoltre Celebrity River Cruises, la compagnia di navigazione
fluviale del gruppo statunitense, ha annunciato che si doterà
di dieci nuove navi con lo scopo di portare a 20 entro il 2031 il
numero di imbarcazioni impiegate sui fiumi e canali europei.
Intanto, Royal Caribbean Cruises ha concluso l'esercizio annuale
2025 con risultati finanziari record a partire dai ricavi che sono
ammontati a 17,94 miliardi di dollari, con un aumento del +8,8%
sull'esercizio precedente, di cui 12,52 miliardi generati dalla
vendita delle crociere (+8,9%) e 5,42 miliardi dalle vendite a bordo
delle navi (+8,7%). Nuovi picchi storici sono stati raggiunti anche
dai valori del margine operativo lordo, dell'utile operativo e
dell'utile netto che sono risultati pari rispettivamente a 7,03
miliardi (+15,4%), 4,91 miliardi (+19,5%) e 4,29 miliardi di dollari
(+48,2%). Un nuovo massimo storico è stato registrato anche
dal numero di passeggeri imbarcatisi sulle navi del gruppo che ha
raggiunto 9,45 milioni di unità (+10,3%).
Un nuovo record assoluto è stato segnato anche dal numero
di passeggeri ospitati sulle navi della flotta nel solo quarto
trimestre del 2025, pari 2,48 milioni di unità, con un
incremento del +6,7% sul corrispondente periodo dell'anno precedente
e un rialzo di oltre 18mila unità rispetto al precedente
picco storico trimestrale conseguito nel periodo luglio-settembre
del 2025. Inoltre, nell'ultimo trimestre del 2025 sono stati
registrati valori mai così elevati delle principali voci del
conto economico di questo periodo dell'anno. I ricavi si sono
attestati a 4,26 miliardi di dollari (+13,3%), di cui 2,94 miliardi
prodotti dalle vendite delle crociere (+13,0%) e 1,32 miliardi dalle
vendite a bordo delle navi (+14,0%). Il valore del margine operativo
lordo è stato di 1,48 miliardi (+20,9%), quello dell'utile
operativo di 933 milioni (+49,5%) e il valore dell'utile netto di
762 milioni di dollari (+36,3%).
Commentando questi risultati, il presidente e amministratore
delegato del gruppo americano, Jason Liberty, ha annunciato che per
il 2026 è atteso «un altro anno di rilevanti
performance finanziarie, con ricavi e utili in crescita a due
cifre».