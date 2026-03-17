Nel porto di Barcellona forte aumento dei container in trasbordo

Lo scorso mese il porto di Barcellona ha movimentato 5,61
milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +8,1% sul
febbraio 2025 che è stato generato dall'aumento dei volumi di
rinfuse e di carichi containerizzati. Questi ultimi sono ammontati a
3,21 milioni di tonnellate (+6,6%) e sono stati realizzati con una
movimentazione di contenitori pari a 314.532 teu (+2,5%), di cui
163.252 teu in import-export (-12,1%) e 151.280 teu in transito
(+24,9%). Le rinfuse liquide si sono attestate a 1,20 milioni di
tonnellate (+12,5%) e quelle solide a 322mila tonnellate (+61,6%).
Le merci convenzionali, con 872mila tonnellate, sono diminuite del
-3,7%.
Nel primo bimestre del 2026 lo scalo portuale catalano ha
movimentato complessivamente 10,95 milioni di tonnellate di merci,
con una progressione del +10,8% sullo stesso periodo dello scorso
anno. Le merci containerizzate sono crescite del +5,3% a 6,18
milioni di tonnellate, con una movimentazione di container che è
stata pari a 619.923 teu (+3,4%), di cui 287.652 teu in transito
(+18,0%) e 331.583 teu in import-export (-6,7%). In aumento le
rinfuse liquide con 2,54 milioni di tonnellate (+42,5%), di cui 1,66
milioni di tonnellate di idrocarburi (+25,5%), così come le
rinfuse secche con 595mila tonnellate (+16,7%). In calo, invece, le
merci convenzionali con 1,63 milioni di tonnellate (-4,8%).
Nei primi due mesi di quest'anno il traffico crocieristico nel
porto di Barcellona è stato di 246mila passeggeri (+21,0%) e
quello dei traghetti di 133mila passeggeri (+5,1%).